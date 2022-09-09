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Yıldırım: "Tutuklu ve hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı hedefliyoruz"

Yerel Haberler

Yıldırım: 'Tutuklu ve hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı hedefliyoruz'

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, tutuklu ve hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, tutuklu ve hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yıldırım, Adana'nın Kozan ilçesinde M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunu ederek psiko-sosyal servis ve eğitim biriminin ıslah edici çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Furkan Aslan, Kurum Müdürü Ebru Perçem Büyükatak ve kurumda görevli infaz ve koruma memurları ile bir araya gelen Yıldırım, modern infaz anlayışı ile yapılan çalışmalarla tutuklu ve hükümlüleri topluma yeniden kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ziyarette Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu ile Strateji Geliştirme Başkanı Tahir Hırslı da hazır bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yavuz Yıldırım Kozan Adana Yerel Haberler

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