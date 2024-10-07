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Yıldırım Düşmesi Sonrası Orman Yangını Köylüler Tarafından Söndürüldü

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangını, köy sakinlerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yıldırım sebebiyle çıkan orman yangını köylülerin müdahalesi ile söndürüldü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Alasökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bir ağacın üzerine yıldırım düştü. Düşen yıldırım sebebiyle ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri, köydeki yangın söndürme tankeriyle alevlere müdahalede bulundu. Vatandaşların müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü.

Yıldırım Düşmesi Sonrası Orman Yangını Köylüler Tarafından Söndürüldü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKİF DOĞAN - Yerel

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