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Yığılca’da küçükbaş hayvanlara küpe ve aşı uygulandı

Yığılca’da küçükbaş hayvanlara küpe ve aşı uygulandı
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Düzce’nin Yığılca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme, kimliklendirme, PPR aşılaması ve işletme denetimi gerçekleştirildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından küçükbaş hayvanlara yönelik küpeleme, kimliklendirme, PPR aşılaması ve işletme denetimi gerçekleştirildi.

Yığılca ilçesinde hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Hocaköy köyünde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik saha çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanların küpeleme ve kimliklendirme işlemleri tamamlanırken, bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı koruyucu PPR (Koyun Keçi Vebası) aşısı uygulandı.

Ekipler ayrıca işletmede denetim gerçekleştirerek hayvan kayıtları, sağlık durumu ve yetiştiricilik faaliyetlerini kontrol etti. Yapılan uygulamalarla hem hayvan hastalıklarının önlenmesi hem de hayvancılık işletmelerinin güncel kayıt sistemine dahil edilmesi hedefleniyor.

Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe genelinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla aşılama, kimliklendirme ve denetim çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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