Yeşilyurt’ta gönülleri buluşturan gece: Celal Karatüre konserine yoğun ilgi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından organize edilen Celal Karatüre İlahi Konseri, Malatya 100. Yıl Kent Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği programda manevi atmosfer hâkim olurken, çocuklar ve gençlerin yoğun katılımı geceye ayrı bir anlam kattı. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’in ev sahipliğinde düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından gerçekleştirilen etkinlikler ve ilahi dinletileriyle gece boyunca vatandaşlar hem manevi hem de sosyal açıdan anlamlı bir buluşmaya tanıklık etti.

MEHTERAN GÖSTERİSİ VE MİNİKLERİN PERFORMANSI GECEYE DAMGA VURDU

Programın ilk bölümünde sahne alan mehteran takımı, tarihi ezgiler eşliğinde sergilediği gösteriyle vatandaşlardan büyük alkış aldı. Milli ve manevi duyguların ön plana çıktığı mehter gösterisi, geceye anlam katan etkinliklerin başında yer aldı. Daha sonra sahneye çıkan 4-6 Yaş Erdem Okulu öğrencileri ise hazırladıkları ilahi dinletileri ve semazen gösterileriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Minik öğrencilerin sahnedeki performansı hem ailelerden hem de katılımcılardan tam not aldı. Çocukların sergilediği gösteriler, programın en duygusal ve en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı.

BİNLERCE KİŞİ CELAL KARATÜRE’NİN İLAHİLERİNDE TEK YÜREK OLDU

Gecenin en çok beklenen anı ise sevilen ilahi sanatçısı Celal Karatüre’nin sahneye çıkmasıyla yaşandı. Birbirinden sevilen ilahileri seslendiren Karatüre, güçlü yorumu ve sahne performansıyla vatandaşlara manevi bir yolculuk yaşattı. Alanı dolduran binlerce kişi, sanatçının seslendirdiği ilahilere hep bir ağızdan eşlik etti. Özellikle çocukların ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sahne önünde renkli görüntüler oluştu. Vatandaşlar, ilahilere eşlik ederek gece boyunca manevi atmosferi birlikte yaşadı. Konser boyunca oluşan birlik ve beraberlik tablosu dikkat çekerken, aileler de çocuklarıyla birlikte anlamlı bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Programa katılan vatandaşlar, bu tür etkinliklerin toplumsal değerlerin yaşatılması açısından önemli olduğunu belirterek Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

BAŞKAN GEÇİT: “GENÇLERİMİZİN MANEVİ DEĞERLERLE YETİŞMESİ EN BÜYÜK HEDEFİMİZ”

Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin ve çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapan Geçit, belediye olarak bu alandaki çalışmalara özel önem verdiklerini söyledi. Başkan Geçit, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın dini, milli ve manevi değerlerine sahip çıkması, bu değerlerle büyümesi bizim en büyük hedeflerimizden biridir. Çocuklarımız dinini en iyi şekilde bilecek, Kur’an-ı Kerim’i okuyacak ve manevi dünyalarını zenginleştirecekler. Bizler de bunun için mücadele ediyor ve bu alandaki çalışmaları destekliyoruz” dedi. Konser sonunda Başkan Geçit tarafından sanatçı Celal Karatüre’ye kayısı paketi ve tablo hediye edildi. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden Karatüre ise, “Hayatımda ilk kez böylesine büyük bir kalabalığın önüne çıkıyorum, çok heyecanlıyım ve mutluyum. Bizleri Malatyalılarla buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’e ve yoğun ilgi gösteren tüm Malatyalılara sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in de vatandaşlarla birlikte takip ettiği program, yapılan dualar ve seslendirilen ilahilerle sona erdi. Yoğun katılım ve güçlü manevi atmosferiyle dikkat çeken etkinlik, Malatya’nın sosyal ve kültürel hayatına değer katan organizasyonlardan biri olarak hafızalarda yer etti.

Haber: Mehmet Güngördü