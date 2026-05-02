Haberler

Yeşillikler beldesi Tut ilçesinde doğa yürüyüşü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 'Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen Tut ilçesinde doğa gezisi düzenlendi.

İlkbaharın renklerinin canlandığı Tut ilçesinde doğa ile iç içe gerçekleştirilen geziye Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Aytekin başta olmak üzere, eğitim camiası, diğer kurum ve kuruluşlardan ve vatandaşlar katılım sağladı.

Tut Kaymakamlığı önünde sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüş, bahçelerin arasından Ulu Pınar'a kadar yürüdü. Burada verilen mola sonrasında Ömerovun deresinin yanından devam edip, öğretmenevinde son buldu.

Yürüyüşle ilgili bilgi veren Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Doğanın birleştirici gücü, iyileştirici gücünden yararlanarak camiamızın moral ve motivasyonunu yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda, 'Yeşil vatan, benim okulum geleceğe çare' projesi kapsamında yaşanabilir bir çevreyi gelecek nesillere aktarmak, sürdürülebilir bir çevre bilincini oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Gerçekten doğa tüm güzelliklerini sergiliyor. Artık çiçeklerin açtığı, yeşilliğin bol olduğu bir ortamdayız. Oksijenin bol olduğu bir ortamdayız. İnşallah bundan sonrada Adıyaman'ımızın doğa güzelliklerini hem kendimiz görmek hemde başkalarına göstererek doğal güzelliklerden faydalanmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Berrin Fırat Şahin, "Tut zaten yeşilliği ile bir ilçedir. Bizim için kolay bir şekilde oldu. Güzel bir ortamdayız" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Senem Can ise, "Buralara ilk defa geldik çok beğendik. Gayet güzel gidiyor teşekkürler" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

