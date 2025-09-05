Yeşilay ve İl Sağlık Müdürlüğü'nden Tütün Zararlıları İçin Farkındalık Etkinliği

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yeşilay Bayburt Şubesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Cumhuriyet Caddesi'nde stant açıldı. Stantta, tütünün zararları hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı önünde kurulan stantta, sigara kullanan vatandaşlara nefes testi uygulanırken, tütün ve tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgiler verildi. Test sonrası vatandaşlar, sigarayı bırakmaları için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

Etkinlikte, 'Biz senin için buradayız' ve 'Dumansız hayatın zirvesindeyiz' sloganlarıyla vatandaşlarda farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Tütün bağımlılığına yönelik farkındalık çalışmalarının yıl boyunca süreceği bildirildi. - BAYBURT