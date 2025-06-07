Yeşilay Kayseri'den Kurban Bayramı Mesajı

Yeşilay Kayseri'den Kurban Bayramı Mesajı
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Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, madde bağımlılığına karşı yürütülen çalışmalara ve toplumda bağımlılıklardan korunmaya vurgu yaptı. Bağımsız bir nesil için herkesin mücadeleye katılmasını çağrısında bulundu.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi; Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çifçi mesajında; "Bağımlılıkla mücadele alanında ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan madde bağımlılığına karşı Yeşilay Kayseri olarak çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz. Bir taraftan Şube faaliyetlerimizle gençlerimizi önleyici eğitimlerle bağımlılıklardan uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezimizle (REHAB) bağımlı bireylerin tedavisi ve ailelerinin yanında olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir yandan sporu, sanatı ve bilimi destekleyerek sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya çabalarken, bir yandan Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde (YEDAM) bağımlılıkla mücadelede psikolojik savaş veren bireylere/ailelerine destek oluyoruz. Yeşilay olarak başlattığımız 'Bağımsızlık Seferberliği' ile mücadelemizde Kuva-i Milliye ruhuyla hareket ediyoruz. Artık Kayserimizin her mahallesinde, her parkında, her cadde, her sokakta Yeşilay gönüllüleri olarak bağımsız bir nesil için hep birlikte çalışacağız. Toplumumuzu bağımlılıklardan korumak için sizleri de bu kutsal mücadeleye katılmaya çağırıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin simgesi bu mübarek günde, bayram sevinçlerine gölge düşüren bu illet ile mücadele, toplumda hiç bir bireyi uyuşturucuya kurban vermemek adına, hepimizin ortak sorumluluğu olsun. Bu bayram, yalnızca sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmamızı güçlendirdiğimiz, toplumsal sorumluluğumuza farkındalık oluşturacağımız bir fırsat olsun. Bu düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, milletçe sağlıklı, huzurlu ve bağımlılıklardan uzak nice bayramlara kavuşmamızı diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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