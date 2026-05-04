Yeşilay Kars'tan esnafa ziyaret: Bağımlılıkla mücadelede farkındalık artıyor

"Bağımsızlık Yılı" kapsamında faaliyetlerini sürdüren Yeşilay Kars Şubesi, şehir merkezinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık çalışmasına imza attı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Yeşilay gönüllüleri, esnaflarla birebir görüşerek kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özellikle bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlenen Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Esnafa, YEDAM'ın ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri sunduğu, bağımlılıkla mücadele eden bireylere ve ailelerine rehberlik ettiği anlatıldı.

Ziyaretler boyunca esnaflarla kurulan sıcak ve samimi diyaloglar, etkinliğin en dikkat çeken yönlerinden biri oldu. Gönüllüler, sadece bilgilendirme yapmakla kalmayıp, esnafın görüş ve önerilerini de dinleyerek karşılıklı bir iletişim ortamı oluşturdu. Yeşilay Kars yetkilileri, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekti. Bu kapsamda esnafın desteğinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Yapılan ziyaretlerle, bağımlılıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemi bir kez daha ortaya konuldu. Yeşilay Kars Şubesi, toplumun her kesimiyle birlikte hareket ederek bağımlılığın üstesinden gelinebileceğine olan inancını yineledi. Yetkililer, bu tür farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşları Yeşilay faaliyetlerine destek olmaya davet etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
