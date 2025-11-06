Haberler

Yeşilay Kars Şubesi'nden 'Köyümüzde El Ele' Projesi

Yeşilay Kars Şubesi, 'Köyümüzde El Ele' projesi kapsamında Kars'ın Akyaka ilçesindeki Demirkent 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda çocuklara bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam ve dijital denge konularında eğitimler vererek eğlenceli bir etkinlik düzenledi.

Yeşilay Kars Şubesi "Köyümüzde El Ele" Projesi ile minik yüreklere dokundu.

Yeşilay Kars Şubesi'nin geçen yıl başlattığı "Köyümüzde El Ele" projesi, bu yıl da köy okullarında çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında bu kez Kars'ın Akyaka ilçesi Demirkent 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu'nda farkındalık eğitimleri verilerek, eğlenceli ve öğretici bir şenlik etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, dijital denge ve doğru alışkanlıklar kazandırma konularında interaktif eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından çocuklar için çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenlenerek, hem eğitici hem de neşeli bir gün geçirildi.

Yeşilay Kars Şubesi Başkanı Gamze İlgar, "Köy okullarında çocuklarımıza ulaşmak, onlara farkındalık kazandırmak bizim için çok kıymetli. Bu proje ile Yeşilay'ın değerlerini her yaş grubuna ulaştırmayı, bağımlılıktan uzak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Yeşilay Kars Şubesi, "Köyümüzde El Ele" projesiyle önümüzdeki dönemde Kars'ın farklı köy okullarında da eğitim ve şenlik etkinliklerine devam edeceğini duyurdu. - KARS

