Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Bağımlılıkla Mücadele En Öncelikli Görevimiz

Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelenin en öncelikli görevlerden biri olduğunu belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Kilis Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde yaptığı konuşmada bağımlılıkla mücadelenin vatan topraklarını ve insanlarını korumak anlamında en öncelikli görevlerden biri olduğunu belirtti.

Dinç, çocukları ve gençleri bağımlılıktan korumak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar kapsamında "Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı", "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" ve "Yaşam Becerileri Programı" ile her yıl 10 milyondan fazla öğrenciye, 2 milyondan fazla anne-babaya ulaşıldığını aktaran Dinç, "Çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlı olmasın diye onlara ihtiyaç duydukları bilgiyi ve beceriyi kazandırıyor, alternatifler oluşturuyoruz. Okullarımızda münazara yarışmaları, üniversitelerde kamplar, festivaller ve akran eğitim programlarıyla bağımsızlık kültürünü yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Yeşilay şubelerinin her sokağa ve her mahalleye ulaşmayı hedeflediğini belirten Dinç, "Bu ay Türkiye genelinde 4 bine yakın eczane ziyaret edildi. Eczacılarımız da bu mücadeleye dahil edildi. Esnaftan emeklilere, öğretmenlerden muhtarlara, imamlardan toplumun her kesimine kadar herkesi mücadeleye ortak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bağımlı bireyler için de çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin YEDAM ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet verdiğini hatırlattı. Türkiye genelinde 105 merkez bulunduğunu belirten Dinç, "Psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız, atölye öğretmenlerimiz bağımlı kardeşlerimizin kurtuluşu için çalışıyor. Ücretsiz olması ve gizlilik esaslı yürütülmesi çok önemli. Kardeşlerimiz gönül rahatlığıyla bu merkezlerden faydalanabilir" şeklinde konuştu.

Tütün bağımlılığıyla mücadelede geriye gidiş olduğuna dikkat çeken Dinç, Sağlık Bakanlığı ile bu konuda yeni bir plan hazırladıklarını belirtti. Kumar bağımlılığı konusunda da Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında bir kurul oluşturulduğunu söyleyen Dinç, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oluşturulmuş bir kurul var. Bir yıl içinde kumarla mücadelede çok net ve etkili adımlar atılacak. Kilis Yeşilay'da da yeni yönetimimiz önemli çalışmalar yapacak, her sokakta ve her mahallede vatandaşlarımız bu adımları yakından görecek" diye konuştu. - KİLİS