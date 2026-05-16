Yeşilay Erzincan genel kurulu yapıldı

Yeşilay Erzincan Şubesi genel kurulunda Bilal Selçuk yeniden başkanlığa seçildi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve toplumsal farkındalık faaliyetlerini içeren tanıtım filmi katılımcılara izletildi.

Genel kurulda konuşan Bilal Selçuk, görevlerinin makam değil hizmet odaklı olduğunu belirterek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Selçuk, önceki görev dönemlerinde bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Selçuk, "2022-2024 yılları arasında Türkiye genelindeki Yeşilay şubeleri arasında üçüncü sıradaydık. Bu süreçte 2 uyuşturucu bağımlısı, 28 tütün bağımlısı, 13 teknoloji bağımlısı ve 5 kumar bağımlısının bağımlılıktan kurtulmasına katkı sağladık." dedi.

Yeni dönemde görev alacak komisyon başkanlarını da açıklayan Selçuk, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından divan oluşturularak gündem maddelerine geçildi. Şubenin faaliyet ve denetim raporları görüşülerek oylamaya sunuldu.

Tek listeyle gidilen seçimde Bilal Selçuk yeniden başkan seçilerek ikinci kez Yeşilay Erzincan Şubesi başkanlığı görevine getirildi.

Yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; Bilal Selçuk, Zeynel Abidin Gün, Şevki Sögütlüpınar, Kemal Bayrakçeken, Servet Şimşek, Rıza Tuğrul Karağöz, Abdülkadir Karahan, Merve Tunç, Muhammed Enes Sevilir, Barış Yalçınkaya, Yusuf Altay, Ahmet Çakır, Sevgi Sona, Zeynep Lale, Sıddık Sefa Tanrıkulu, Levent Kayhan Ulusan.

Program, yönetim kurulu üyelerinin fotoğraf çekimiyle sona erdi.

