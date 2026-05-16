Haberler

Yeşilay Erzincan genel kurulu yapıldı

Yeşilay Erzincan genel kurulu yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilay Erzincan Şubesi genel kurulunda Bilal Selçuk, yeniden başkanlığa seçildi. Selçuk, önceki dönemde bağımlılıkla mücadelede önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Yeşilay Erzincan Şubesi genel kurulunda Bilal Selçuk yeniden başkanlığa seçildi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve toplumsal farkındalık faaliyetlerini içeren tanıtım filmi katılımcılara izletildi.

Genel kurulda konuşan Bilal Selçuk, görevlerinin makam değil hizmet odaklı olduğunu belirterek, kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Selçuk, önceki görev dönemlerinde bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti.

Selçuk, "2022-2024 yılları arasında Türkiye genelindeki Yeşilay şubeleri arasında üçüncü sıradaydık. Bu süreçte 2 uyuşturucu bağımlısı, 28 tütün bağımlısı, 13 teknoloji bağımlısı ve 5 kumar bağımlısının bağımlılıktan kurtulmasına katkı sağladık." dedi.

Yeni dönemde görev alacak komisyon başkanlarını da açıklayan Selçuk, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını daha ileri taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından divan oluşturularak gündem maddelerine geçildi. Şubenin faaliyet ve denetim raporları görüşülerek oylamaya sunuldu.

Tek listeyle gidilen seçimde Bilal Selçuk yeniden başkan seçilerek ikinci kez Yeşilay Erzincan Şubesi başkanlığı görevine getirildi.

Yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu; Bilal Selçuk, Zeynel Abidin Gün, Şevki Sögütlüpınar, Kemal Bayrakçeken, Servet Şimşek, Rıza Tuğrul Karağöz, Abdülkadir Karahan, Merve Tunç, Muhammed Enes Sevilir, Barış Yalçınkaya, Yusuf Altay, Ahmet Çakır, Sevgi Sona, Zeynep Lale, Sıddık Sefa Tanrıkulu, Levent Kayhan Ulusan.

Program, yönetim kurulu üyelerinin fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı

Esnaf sel suyunda sörf yaptı
Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a geri dönüş iddiaları için yanıt

Şenol Güneş'ten açıklama! Taraftarların merakı son buldu
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz

ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede