Üye Girişi
Haberler

Yeşilay Başkanı Dinç: Uyuşturucu Bağımlılığına Dikkat!

Yeşilay Başkanı Dinç: Uyuşturucu Bağımlılığına Dikkat!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, gençlerin uyuşturucu bağımlılığından korunması gerektiğini vurgulayarak, bağımlılıkla mücadelenin önemini anlattı. Dinç, bu endüstrinin özellikle çocukları hedef aldığını belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, uyuşturucu ile mücadelede gençlerin ve çocukların korunmasına dikkat çekerek, "Bu endüstri gece gündüz çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlı olsun diye büyük bir uğraş veriyor. Çünkü bundan nemalanıyorlar. Bu sebeple ilk hedef gençler ve çocuklar oluyor. Kancayı çocuklar ve gençlere atarak bağımlılığı çok cool olarak gösteriyorlar ve gençlerimize cazip hale geliyor" dedi.

Prof. Dr. Dinç, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde okul müdürleri, idareci ve eğitimcilerle bir araya gelerek bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Dinç, bağımsızlık mücadelesinin sembol şehri olan Afyonkarahisar'da gençleri ve çocukları her türlü bağımlılıktan kurtaracak çalışmaları yapmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

"İlk hedef gençler ve çocuklar"

Bağımlılıkla mücadele cephelerinin her geçen gün genişlediğini ifade eden Dinç, "Yeşilay olarak 104 yıldan bugüne insanımız ve insanlık adına bağımsızlık mücadelesi yürütüyoruz. Bağımlılıkla alakalı çerçeve çok geniş. İlk başta sadece alkol ile alakalı bir mücadele vardı. Sonrasında bu cepheler genişledi. Bugün Türkiye Yeşilay Cemiyeti alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve internet bağımlılığı olmak üzere farklı bağımlılıkla mücadele ediyor" şeklinde konuştu.

Bağımlılık endüstrisine dikkat çeken Dinç, "Bu endüstri gece gündüz çocuklarımız ve gençlerimiz bağımlı olsun diye büyük bir uğraş veriyor. Çünkü bundan nemalanıyorlar. Bir insan ne kadar erken bağımlı olursa bu illetten kurtulması o kadar zor oluyor. Bu sebeple ilk hedef gençler ve çocuklar oluyor. Kancayı çocuklar ve gençlere atarak bağımlılığı çok cool olarak gösteriyorlar ve gençlerimize cazip hale geliyor. Uyuşturucuya bulaştıktan sonra ise durumun vahameti ortaya çıkıyor. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey bağımlılık. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, yetenek kabiliyeti olmak üzere pek çok alanda zarar veriyor. En kritik çalışmalarımız önleme çalışmaları. Her yıl 10 milyon öğrenciye sizlerin sayesinde ulaşıyoruz. Ülke çapında bin 400 formatör öğretmenimiz aracılığıyla rehber öğretmenlerimize eğitimler veriyoruz. Bu sebeple sizlerin desteği bizler için çok çok önemli" diye konuştu.

Konuşmaların akabinde Prof. Dr. Dinç'e günün anısına plaket takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Zirvenin ana gündemi meğer Bahçeli'nin Öcalan çağrısı değilmiş

 Bakan Tunç'tan konser soruşturması için 'Vız gelir tırıs gider' diyen İmamoğlu'na yanıt

İmamoğlu'nun resti Adalet Bakanı Tunç'u küplere bindirdi

 Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Depremin D'sini bilmeyen ilimizde korkutan sarsıntı
Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü

Bebeğini tiner içirerek öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gelin Evi kim kazandı? 15 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? Üsküdar- Samandıra metro hattında ne oldu? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Güncel MTA diri fay hattı haritası! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! 2024 ATA AÖF Ara Sınav (vize) giriş belgesi nasıl alınır? Samsun'da fay hattı var mı? Samsun deprem bölgesi mi? Bebeğine tiner içirip öldüren anne olayı nedir? Anne tutuklandı mı, ne oldu? Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Rize'de fay hattı var mı? Rize deprem bölgesi mi? SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sorgulama ekranı! RİZE'DE DEPREM! Rize'de deprem mi oldu? Deprem kaç şiddetinde oldu? Türkiye Galler maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım ilk 11'i belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.