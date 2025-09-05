Haberler

Yeşilay Amasya, Hekimlerle Bağımlılık Mücadelesinde Omuz Omuza

Yeşilay Amasya, Hekimlerle Bağımlılık Mücadelesinde Omuz Omuza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen, Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı ziyarette, bağımlılıkların önlenmesine yönelik çalışmalara dikkat çekti ve aile hekimlerine teşekkür etti.

Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen, "Toplum sağlığını korumaya katkı sağlamak için hekimlerimizle bağımsızlık seferberliği kapsamında omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında Amasya 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimlerine ziyarette bulunan Türkmen ve arkadaşları, sağladıkları destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli boyutlarından birinin bağımlılıkların önlenmesi olduğunu vurgulayan Türkmen, "Yeşilay olarak tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarına karşı farkındalık oluşturarak toplum sağlığını korumaya katkı sağlamak için hekimlerimizle bağımsızlık seferberliği kapsamında omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Halk sağlığı için özveri ile çalışan aile hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyarette, Yeşilay yönetim kurulu üyesi olan İl Sağlık Müdürü Dursun Koç da yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz

Bakan Tekin duyurdu: 12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Avrupa'da top koşturan milli yıldızı istedi: Bana onu alın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.