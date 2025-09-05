Yeşilay Amasya, Hekimlerle Bağımlılık Mücadelesinde Omuz Omuza

Yeşilay Amasya Şubesi Başkanı Selim Türkmen, "Toplum sağlığını korumaya katkı sağlamak için hekimlerimizle bağımsızlık seferberliği kapsamında omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Halk Sağlığı Haftası kapsamında Amasya 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimlerine ziyarette bulunan Türkmen ve arkadaşları, sağladıkları destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli boyutlarından birinin bağımlılıkların önlenmesi olduğunu vurgulayan Türkmen, "Yeşilay olarak tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılıklarına karşı farkındalık oluşturarak toplum sağlığını korumaya katkı sağlamak için hekimlerimizle bağımsızlık seferberliği kapsamında omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Halk sağlığı için özveri ile çalışan aile hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ziyarette, Yeşilay yönetim kurulu üyesi olan İl Sağlık Müdürü Dursun Koç da yer aldı. - AMASYA