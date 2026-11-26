Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklara orman sevgisi ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla hazırlanan Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, Marmaris'te öğrencilerle buluştu.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi'nde bulunan Sıtkı Zaralı İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle doğayı ve ormanları yakından tanıma fırsatı buldu. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü personelinin ve işletme müdürü Gökhan Şahin'in de çocuklarla iç içe olduğu etkinlikte, ormanların korunması, doğa sevgisi ve çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekildi. Üç boyutlu sinema gösterimleri, eğitici oyunlar ve çeşitli atölye çalışmalarıyla öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Orman personelinin çocuklarla yakından ilgilendiği programda renkli görüntüler yaşandı. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı