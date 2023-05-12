Yerli otomobil Togg'u yakından inceleyen vatandaşlar: 'Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun'

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u yakından inceleyen Kırıkkaleli vatandaşlar, 60 yıllık hayalin gerçekleşmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua etti.

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Kırıkkale'de vatandaşların beğenisine sunuldu. "Anadolu kırmızısı" rengi olarak geçen araca büyük ilgi gösteren vatandaşlar, Togg'u yakından inceleme fırsatı buldu. Kırıkkale Belediyesinin araç filosuna dahil edilen yerli otomobil, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tanıtıldı. Vatandaşlar yakından inceledikleri yerli otomobilin yanında fotoğraf çektirdi.

60 yıllık hayalin gerçekleştiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Ne kadar gurur duysak azdır. Rabbime şükürler olsun ki bugünleri görebildik. 60 yıllık bir hayalimizdi, hayalimiz gerçek oldu. İlgiyi de görüyorsunuz, inşallah bunlar daha başlangıç" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Adalet Ceylan, "Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim gurur kaynağımız. Togg'u da gördük şükürler olsun. Biz Doğu'da büyüdük her şeyi gördük. Cumhurbaşkanımızın en güzelini de yapacağını gördük" diye konuştu.

Hamza Erben ise, "Çok merak ediyorduk, geleceğini de duyduk. Çok güzel gerçekten dokunabildik. Yanına yaklaştık gerçekten müthiş olmuş. Türkiye'nin gururu harika bir araba" ifadesini kullandı.

Ali Fuat Aksoy da, "Onur ve gurur duyuyoruz memleketimizin arabası. Fosil yakıtlı arabalar 1,5-3 milyon. Onlara bir şey diyen yok ama kendi arabamız olduğu için 'alamam alamam'" şeklinde konuştu.

Mutlu ve gururlu olduklarını anlatan Dursun Gündoğdu ise, "Yerli arabalar çıktı. 'Fabrikası nerede' diyorlardı. Fabrikasını gidip görmediler. Meclisin önüne getirildi. O da yetmedi şu anda Kırıkkale'mizde yerli otomobilimiz var. Ne mutlu bu arabayı yapanlara, yaptıranlara. Allah, Cumhurbaşkanımızı memleketimizin başından eksik etmesin. İnşallah bu seçimde de ilk turda bu zafere ulaşacağız" dedi. - KIRIKKALE

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