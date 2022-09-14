Yenişehirliler, Nostaljik Açık Hava Sinemasının Keyfini Çıkardı

Mersin Yenişehir Belediyesi, vatandaşların nostaljik filmlerle keyifli yaz akşamları geçirmelerini sağlamak amacıyla 16 mahalleye açık hava sineması kurdu. Yenişehir Belediyesi, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik filmleri, ücretsiz bir şekilde vatandaşlarla buluşturdu.

Daha önce 32 mahallede sinema günleri düzenleyen ve çocuk tiyatrosunu da mahallelere taşıyan Mersin Yenişehir Belediyesi, bu yıl da nostaljik filmleri açık havada Yenişehirliler'le buluşturdu. Mahallelere kurulan beyaz perde ile film gösterimleri yapıldı, her mahallede yüzlerce vatandaş, açık havada film izlemenin keyfini çıkardı. Film gösterimleri sırasında vatandaşlara gazoz ve patlamış mısır da ikram edildi.

"BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMAK VE HEMŞEHRİLİK DUYGUSUNU GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Bu tür etkinliklerin birlikteliği sağladığına dikkat çeken Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Hepimiz nostaljik açık hava sinemasının özlemini çekiyoruz. İnsanlar biraya gelir, hep birlikte güzel bir filmin tadını çıkarırdı. Aslında bizim belki de en çok özlem duyduğumuz şey o birliktelikti. Yönetim anlayışımızı oluşturan 6 temel ilkemizden biri olan 'Hemşehrilik' ilkemiz kapsamında vatandaşlarımız arasında o birlikteliği sağlamak ve hemşehrilik duygusunu geliştirmeyi hedefliyoruz.Yenişehir Belediyesi olarak bu amaçla hem açık hava sinemasının ruhunu yaşatmak hem de vatandaşlarımızın birlikte keyifli vakit geçirmeleri için mahallelerde film gösterimleri yaptık. Vatandaşlarımız da memnuniyetlerini bizlere ilettiler, mutlu olduklarını ifade ettiler. Onların mutlu olması elbetteki bizi de mutlu ediyor" dedi.

Yenişehir Belediyesi, Karahacılı, Çavak, Batıkent, Deniz, 50.Yıl,Kuzeykent, Bahçelievler, Çukurkeşlik, Emirler, Gökçebelen, Fuatmorel, Kocahamzalı, Uzunkaş, İnsu, Limonluk ve Akkent mahallelerinde film gösterimi yaptı.