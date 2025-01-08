Yenişehir Havalimanı'ndaki Uçak Kazası: Öğrencinin Sağlık Durumu İyi

Yenişehir Havalanı'nda öğle saatlerinde yaşanan kaza ile ilgili uçağın ait olduğu uçuş okulu açıklama yaptı.

FENIX Uçuş Okulu tarafından yapılan yazılı açıklamada: "Bursa Yenişehir Havalimanı'nda 11: 45'te yalnız eğitim görevi için havalanan TC-UDN tescilli uçağımız ile PPL öğrencimiz saat 12: 40 'ta emniyetle inişini tamamlamış, iniş sonrasında taksi esnasında pisti terk ederken kontrolünü kaybetmiş ve taksi yolu dışına çıkmıştır. Öğrencimizin sağlık durumu iyidir. Öğrencimize, FENIX'e ve Havacılık Camiamıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BURSA