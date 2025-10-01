Haberler

Yenişehir'de 200 Öğrenciye Giyim Yardımı Protokolü İmzalandı

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile YTSO arasında imzalanan protokol ile 200 öğrenciye giyim yardımı sağlanacak. YTSO Başkanı Orhan Torun, bu desteğin eğitim çağındaki çocukların başarısına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) arasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla 200 öğrenciye giyim yardımı yapılmasını kapsayan protokol imzalandı.

Protokole, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Yaşar ile YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torun imza attı. YTSO Başkanı Orhan Torun, "Eğitim çağındaki çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların eğitim hayatına katkıda bulunmak bizler için önemli bir sorumluluk. Bu desteğin çocuklarımızın yüzünü güldürmesini ve başarılarına katkı sağlamasını diliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
