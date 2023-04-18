Yenişehir Belediyesi vatandaşlara yasin ve tesbih hediye etti

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, Kooperatifler Mahallesinde bulunan Ofis Camide ibadetlerini yerine getirmek için camiye giden vatandaşlara yasin ve tesbih hediye etti.