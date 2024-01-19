Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Pirireis Mahallesi'nde halkla buluştu

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Pirireis Mahallesi'ni gezerek, muhtar Aziz Ekinciler ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Özyiğit, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız ve yeni dönem için planladığımız projelerimiz hakkında hemşehrilerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. Halkımızın öneri ve beklentileri daha etkin bir hizmet için bize ışık tutuyor" dedi.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, son olarak Pirireis'te devam eden çalışmaları yerinde inceledi, mahalle sakinleri ve bölgedeki esnafla buluştu. Pirireis Mahalle Muhtarı Aziz Ekinciler'i de ziyaret eden Başkan Abdullah Özyiğit, hayata geçirdikleri projeler ve vatandaşları önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

"DEMOKRATİK KATILIMCI YÖNETİMİN TÜM GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRDİK, GETİRMEYE DE DEVAM EDİYORUZ"

Göreve geldikleri 2019 yılında başlattıkları demokratik katılım sürecini ve planlı yönetim anlayışını vurgulayan Başkan Abdullah Özyiğit, "Göreve geldiğimiz 2019 yılında ilk olarak tüm mahallelerimizde toplantılar yaparak, halkımızın görüşlerini almıştık. O süreçte, düzenlediğimiz toplantılara katılamayan hemşehrilerimiz için muhtarlıklara sandıklar kurduk ve internet üzerinden de talep aldık. Toplamda 5 bin 70 talep ve öneri gelmişti. Ardından çalıştaylar düzenleyerek, bu talep ve önerileri uzmanlarla değerlendirdik ve 5 yıllık stratejik planımızı buna göre oluşturduk. Demokratik katılımcı yönetimin tüm gerekliliklerini yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz" dedi.

"134 BİN 277 TALEBİ ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK"

Kurdukları Yenişehir Halk Masası ile 137 bin 963 talep aldıklarını belirten Başkan Abdullah Özyiğit, "5 yıllık görev sürecimizde tüm mahallelerimizde, her sokakta vatandaşlarımızı dinledik. Hem hizmetlerimizi anlattık hem de taleplerini aldık. Ayrıca kurduğumuz Yenişehir Halk Masası ile 137 bin 963 talep aldık. 134 bin 277 talebi çözüme kavuşturduk, 3 bin 686 talep için ise süreç devam ediyor. Hemşehrilerimizden aldığımız her talebin takipçisi olduk" diye konuştu.