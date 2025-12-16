Kaymakam Uçar, Yenipazar'da yol onarım çalışmalarını inceledi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, yol onarım çalışmalarını inceledi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, İl Özel İdare ekiplerince Selim ve Ulucak köyleri arasında yürütülen yol onarım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede vatandaşların ulaşımını olumsuz etkileyen yol bozukluklarının giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldığı öğrenildi. Kaymakam Uçar, sahada görev yapan personelle bir araya gelerek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak her hizmetin yanında olmaya devam edeceğiz; çalışmaların en kısa sürede tamamlanması için tüm ekiplerimizle sahadayız" dedi. - BİLECİK