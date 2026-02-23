Yenipazar'da gönüllere dokunan buluşma

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Sorguncukahiler Köyü'nde Mehmet amcanın hanesine misafir oldu.

Yenipazar'a bağlı Sorguncukahiler Köyü'nde gerçekleşen buluşmaya Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar ile İlçe Emniyet Amiri Komiser Tamer Kurtul katıldı. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette, Ramazan ayının manevi atmosferi birlikte paylaşıldı. Sıcak ve içten bir atmosferde gerçekleşen sohbet sırasında birlik ve beraberlik mesajları verilirken, devlet ile millet arasındaki güçlü bağa dikkat çekildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, "Ramazan'ın bereketini aynı sofrada paylaşmanın huzurunu yaşadık. Devletimizin şefkat eli ile milletimizin içtenliği bu sofrada bir araya geldi. Mehmet amcamızın duası ve tebessümü gecemize ayrı bir anlam kattı. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı