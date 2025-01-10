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Yenipazar Kaymakamı Karataş, Hamzabali İlkokulu ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Yenipazar Kaymakamı Karataş, Hamzabali İlkokulu ve Ortaokulu'nu Ziyaret Etti
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Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş, Hamzabali İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı, okul şartlarını değerlendirdi ve öğrencilere başarı diledi.

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş Hamzabali İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret etmeye devam ediyor. Son olarak Hamzabali İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Karataş, okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında okulun fiziki şartları, eğitim öğretim süreçleri ve öğrencilerin genel durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı. Okul öğrencileriyle de bir araya gelen Kaymakam Karataş, öğrencilere başarılar dileyerek eğitimlerinin önemine vurgu yaptı. Kaymakam Karataş, eğitimdeki başarıyı artırmak adına eğitim kurumlarına her türlü desteğin süreceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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