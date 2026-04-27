Haberler

Yenipazar'da ortaokullar arası matematik olimpiyatı tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın genelinde 'Yapay Zeka Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ortaokullar Arası Matematik Olimpiyatları'nın Yenipazar ilçe finali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yenipazar Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde düzenlenen sınava ilçedeki 6 ortaokuldan toplam 16 öğrenci katıldı. Matematik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koyan öğrenciler, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Yarışma sonunda Merkez Ortaokulu birinci olurken, Hamzabali Ortaokulu ikinci, Karacaören Ortaokulu ise üçüncü oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Üçüncü olan Karacaören Ortaokulu'nun ödüllerini Yenipazar Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe Turan, ikinci olan Hamzabali Ortaokulu'nun ödüllerini İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emrullah Çolak, ilçe birincisi Merkez Ortaokulu'nun ödüllerini ise İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Yalçın Özen verdi.

İlçe finalinde birinci olan Merkez Ortaokulu'nun, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek il finalinde Yenipazar'ı temsil edeceği bildirildi. Yetkililer, yarışmaya katılan tüm öğrencileri ve onları hazırlayan öğretmenleri tebrik ederek, akademik başarıyı artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

