Yenipazar’da öğrencilerin okula uyum sürecine yakın takip

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, 'Ailemle Okul Yolu' Uyum Haftası Programı kapsamında Yenipazar Merkez Ortaokulunu ziyaret ederek 5. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Ailemle Okul Yolu' Uyum Haftası Programı kapsamında Yenipazar'daki okullarda öğrencilerin eğitim ortamına uyum sağlamalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Yenipazar Merkez Ortaokulunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, sınıflarında 5. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına ilişkin heyecanlarına ortak olan Akyol, öğrencilerin başarılı ve güzel bir eğitim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle de görüşen Akyol, okulda yürütülen uyum çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin okula güven, mutluluk ve güçlü bir aidiyet duygusuyla başlamalarının önemine dikkat çeken Akyol, bu süreçte aile ve okul arasındaki iş birliğinin önemli bir rol oynadığını vurguladı. Akyol, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sağlıklı, huzurlu ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı