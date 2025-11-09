Haberler

Yenipazar'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Yenipazar'da Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
Güncelleme:
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Merkez Ortaokulu'ndaki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Eğitimde yaya güvenliği, emniyet kemeri ve trafik işaretleri hakkında bilgi verildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yenipazar Merkez Ortaokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Trafik kurallarına uyma bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, öğrencilere trafikte yaya güvenliği, okul geçitlerinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve temel trafik işaretlerinin anlamı anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin sorularına da yanıt verildi. Ekipler, geleceğin sürücüleri olacak çocuklarda trafik farkındalığını küçük yaşta oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

