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Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı
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Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kaybolan inek, 2 gün süren sonra ayı tarafından parçalanmış halde bulundu.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kaybolan inek, 2 gün süren sonra ayı tarafından parçalanmış halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yaylalı köyünde yaşayan Ramazan Tozlu'ya ait inek otladığı sırada kayboldu. Hayvanın geri dönmemesi üzerine çevrede arama çalışması başlatan köylüler, 2 gün süren arayışın ardından ineği Söğüteli köyü Çatalçam mevkisinde buldu. Yapılan incelemede ineğin ayı saldırısına uğradığı belirlendi. Ayının hayvanın büyük bölümünü yediği, kalan kısmını ise üzerini örterek gizlemeye çalıştığı görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen telef olmuş ineğin bulunduğu alanda ayıya ait izlere de rastlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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