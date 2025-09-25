Yenipazar'da gençler şehitlikte temizlik yaptı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gençler, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirip çevre temizliği yaptı.

Yenipazar Gençlik Merkezi tarafından yürütülen proje çerçevesinde Yenipazar Anadolu Lisesi Gönüllülük Kulübü öğrencileri ilçede bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından gençler şehitlik çevresinde temizlik çalışması yaptı. Yenipazar Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Yenipazar Gençlik Merkezi tarafından 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Yenipazar Anadolu Lisesi'nin Gönüllülük Kulübü'nde yer alan gençlerle Yenipazar Mezarlığında yer alan Şehitlik ziyaret edilip, Şehitlik çevresinde temizlik yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AYDIN