Haberler

Yenipazar'da gençler şehitlikte temizlik yaptı

Yenipazar'da gençler şehitlikte temizlik yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gençler, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirip çevre temizliği yaptı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde gençler, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında şehitlik ziyareti gerçekleştirip çevre temizliği yaptı.

Yenipazar Gençlik Merkezi tarafından yürütülen proje çerçevesinde Yenipazar Anadolu Lisesi Gönüllülük Kulübü öğrencileri ilçede bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından gençler şehitlik çevresinde temizlik çalışması yaptı. Yenipazar Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Yenipazar Gençlik Merkezi tarafından 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Yenipazar Anadolu Lisesi'nin Gönüllülük Kulübü'nde yer alan gençlerle Yenipazar Mezarlığında yer alan Şehitlik ziyaret edilip, Şehitlik çevresinde temizlik yapıldı" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.