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Yenimahalleliler Kahve Festivali'nde buluşacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yenimahalleliler Kahve Festivali'nde buluşacak

Keyifli etkinliklerle Yenimahallelileri sıcak yaz akşamlarında park ve meydanlarda buluşturan Yenimahalle Belediyesi, kahve tutkunlarını da unutmadı.

Keyifli etkinliklerle Yenimahallelileri sıcak yaz akşamlarında park ve meydanlarda buluşturan Yenimahalle Belediyesi, kahve tutkunlarını da unutmadı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Kahve Festivali, 30 -31 Temmuz tarihlerinde Batıkent Murat Karayalçın Meydanı'nda gerçekleşecek. Kahve Festivali'ne Türk Kahvesi grubundan 4'üncü nesil kahvecilere ve kahvenin vazgeçilmezi çikolata ve şekerleme grubuna kadar 20'den fazla firma kahve severlerle buluşacak.

"Yurttaşlarımızın evlerine kapanmalarını ve boyalı ekranlara hapsolmalarını istemiyoruz"

Yenimahallelilerin açık havada birlik ve beraberlik içinde Yenimahalleli olmanın ayrıcalığını yaşamasını istediğini vurgulayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar "Bu organizasyonlarla hem sektöre katkımız olacak hem vatandaşlarımız keyifli ve kaliteli zaman geçirecek. Biz, yurttaşlarımızın evlerine kapanmalarını, boyalı ekranlara hapsolmalarını istemiyoruz. İnşallah yaz ayları boyunca gerek mesire alanlarımız, parklarımız gerekse kültür, sanat etkinliklerimiz sadece Yenimahallelilerin değil tüm Ankaralıların güzel bir yaz geçirmesini sağlayacak. Kahveler bizden. Tüm vatandaşlarımızı Kahve Festivalimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kahveseverlere Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası eşlik edecek

30 Temmuz Cumartesi ve 31 Temmuz Pazar günü 10.00-22.00 saatleri arasında Murat Karayalçın Kent Meydanı'nda düzenlenecek olan festivalde vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve evde nitelikli kahve pişirme tekniklerini de öğrenecek.

Öte yandan, festivalde, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından Pırılay Pekpak, Tolga Kaya, Yüksel Didikoğlu, Duygu Kutlu, Evren Çelik, Coşkun Koyuncu birbirinden güzel şarkıları festival ziyaretçileri için yorumlayacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yenimahalle Belediyesi Murat Karayalçın Fethi Yaşar Yerel Haberler

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