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Yenimahalleliler, Belediyenin Mahalle İftarlarında Buluştu

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Yenimahalleliler, Belediyenin Mahalle İftarlarında Buluştu

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde düzenlediği mahalle iftarlarının son adresi, Beştepe Mahallesi oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, bine yakın mahalle sakini katıldı.

YENİMAHALLE, ANKARA (ANKA) -

Yenimahalle Belediyesi'nin ilçe genelinde düzenlediği mahalle iftarlarının son adresi, Beştepe Mahallesi oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftara, bine yakın mahalle sakini katıldı.

Başkan Yaşar, mahalle iftarının ardından parklarda çay içip sohbet eden ailelerin ve gençlerin keyfine ortak oldu.

Ragıp Tüzün Parkı'nda Yenimahallelilerle bir araya gelen Yaşar, yanına gelen her vatandaşın isteklerini dinleyerek not etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Başkan Yaşar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

Bulduğu her fırsatta Yenimahallelilerle bir araya geldiğini belirten Yaşar, "Hayatımın en güzel yıllarını geçirdiğim Yenimahalle'de, vatandaşlarla birlikte olmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Uzun bir pandemi dönemi sonrasında yeniden bu güzel manzaraları görmek, yurttaşlarımızı sevdikleriyle sosyal alanlarda buluşturabilmek de ayrıca çok güzel. Tüm vatandaşlarımızın şimdiden Ramazan Bayramı'nı kutluyor sevdikleriyle sağlıklı nice bayramlar diliyorum" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Yenimahalle Belediyesi, Fethi Yaşar, Yenimahalle, Yerel, Haberler

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