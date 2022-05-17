Yenimahalleli Mucitler Bilim Şenliği'nde Buluştu - Haberler

Yenimahalle Belediyesi ve Yenimahalle Kent Konseyi tarafından 7.Bilim Şenliği, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın ev sahipliğinde düzenlenen şenliğe, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Erhan Aras, belediye meclis üyeleri, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Cemalettin Gürler, muhtarlar, dernek ve STK yöneticileri ile çok sayıda okul katıldı. Savaş sebebiyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Yenimahalle Belediyesi'nin destekleriyle Ankara'da misafir edilen Ukraynalı 30 öğrenci de şenliğe özel konuk olarak katıldı.

GENÇ MUCİTLER, TAM NOT ALDI

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi koridorlarında çok sayıda okul ve derneğin kurduğu stantlarda Yenimahalle'nin genç mucitleri icatlarını sergiledi. Kimi öğrenciler geri dönüşüm stantlarında tasarrufun önemini anlatırken kimileri doğal sabun ve parfüm yapımını uygulamalı anlattı. Öte yandan, genç mucitlerin yaptığı fotoselli yollar, meteoroloji istasyonu, manyetik tren, deprem uyarı aleti gibi bir çok proje de katılımcılardan tam not aldı.

"KENDİNİZİ İYİ YETİŞTİRİN Kİ YARINLARIMIZ AYDINLIK OLSUN"

Stantları gezerek, genç mucitlerin yaptığı çalışmaları inceleyen ve öğrencileri tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kısa bir konuşmayla çocuklara nasihatte bulundu. Yaşar, "Biz yeni nesillerimizi ne kadar doğru yetiştirebilirsek, Türkiye'nin geleceği de o kadar aydınlık olacaktır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk bayramları çocuklara ve gençlere hediye ederken umudunu onlara bağlamıştır ve müspet ilime inanan, sorgulayan, düşünen, düşündüğünü yapabilen bir nesil yetiştirmek için adımlar atmıştır. İşte bugün onun yaptıkları sayesinde Türkiye Cumhuriyeti İslam ülkeleri arasında en gelişmiş ülkedir. Bizler de ilçemizde sizlerin en iyi şekilde yetişebilmesi için eğitimden spora, kültürden sanata her alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Çocuklarım lütfen derslerinize çok çalışın, öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin. Siz kendinizi iyi yetiştirin ki yarınlarımız aydınlık olsun" dedi.

"SAVAŞSIZ BİR DÜNYA HEDEFLİYORUZ"

Ukrayna'dan gelen konuk öğrencileri de işaret eden Başkan Yaşar, "Bakın bu kardeşleriniz savaş yüzünden bugün evlerinden, ülkelerinden çok uzaktalar. İnşallah kısa sürede tüm dünyada barış ve huzur sağlanır. Biz savaşsız bir dünya, barış içinde yaşayan insanoğlu hedefliyoruz" diye konuştu.

Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Cemalettin Gürler de verdiği desteklerden dolayı Başkan Yaşar'a teşekkür ederek, "Yenimahallemiz Cumhuriyetin değerlerinin en üst seviyede yaşandığı ilçedir. Refah düzeyi Türkiye ortalamasında en yüksek 5'inci ilçedir. Hedefimiz ilçemizi ilk 3'e ulaştırmaktır" dedi.

2 gün süren ve 25 okulun katıldığı şenlikte, Selçuklu Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisi, Orhan Eren İlkokulu miniklerinin zeybek gösterisi ve Özel Şener Çakmak Eğitim Kurumları'nın modern dans performansı da büyük beğeni topladı.