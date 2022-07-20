Yenimahalle'nin 20'nci Yenimek Kurs Merkezi Açıldı

Yenimahalle'nin dört bir yanında bulunan ve binlerce vatandaşa meslek ve hobi eğitimi veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kurslarının 20'ncisi Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi'ne açıldı.

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Ersin Perçin, Tolga Kaya ve Evren Çelik'in konser verdiği açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

20 BİNE YAKIN KURSİYER EĞİTİM GÖRÜYOR

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "YENİMEK sadece hobi kursları değil aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Daha da önemlisi bu kurslar insanları kaynaştırarak komşuluk, arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor. Birliği beraberliği ve geleneklerimizin yaşatılmasını sağlıyor, meslek edindirip iş sahibi yapıyor. YENİMEK, her sene 110 branşta 20 bine yakın kursiyere eğitim veriyor" dedi.

Açılışını yaptıkları kurs merkezi kayıtlarına yoğun ilgi olduğunu dile getiren Yaşar, "Sanatı, sporu, kültürü Batıkent'e getireceğim, Batıkent otel olmaktan çıkacak demiştim, ne mutlu hepsini gerçekleştirdim. Çocuklarınız artık diğer ilçelerde değil, Yenimahalle'de vakit geçiriyor. İnşallah bu sene de Batıkent tarihinin en büyük yatırımı olan eğitim akademisinin temelini atacağız. Yatırımlarımızla Yenimahalle değer kazandı" diye konuştu.

Yaşar'a teşekkür eden Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Cennet Mumcu ise "Burası atıl bir basketbol sahasıydı. Çok şikayet vardı. Başkanımıza ilettim. Ne yapabiliriz diye konuştuk. Kadınlara kurs merkezi yapmaya karar verdik. Başkan Fethi Yaşar'a şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

15 BRANŞTA EĞİTİM VERECEK

3 derslikten oluşan merkez, giyim, mefruşat, çini, el nakışı, 3 boyutlu şekillendirme, deri süsleme, ahşap boyama, cilt bakımı, bağlama, takı, kırkyama, rölyef, yağlı boya, gitar ve emlak danışmanlığı olmak üzere 15 branşta eğitim verecek.

ANKA / Yerel