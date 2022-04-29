Yenimahalle'deki mahalle iftarlarına vatandaşlardan yoğun ilgi

YENİMAHALLE, ANKARA (İHA) - Ankara Yenimahalle Belediyesi, binlerce ilçe sakinini açık hava mahalle iftarlarında buluşturmaya devam ediyor. Özevler ve Varlık Mahallelerinde gerçekleştirilen iftar programına mahalleliler yoğun ilgi gösterdi.

Hafız Fazlı Çoban, Esat Aydoğan'ın ilahileri ve Kuran tilaveti ile başlayan iftar programlarına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın yanı sıra CHP Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalleli katıldı.

"Ramazanın coşkusunu birlikte yaşıyoruz"

Önce Özevler Mahallesinde Yenimahalle Belediyesi Zübeyde Hanım Konukevi'nde kalan hasta yakınları ile ardından da Varlık Mahallesi sakinleri ile aynı sofrada buluşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Bugün sizlerle beraber çocukluğumuzda kurduğumuz gibi herkesin eşit olduğu bir sofrada bulunmaktan onur duyuyorum. On bir ayın sultanı Ramazan Ayı'nda kurduğumuz iftar sofralarında Yenimahallelilerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ramazanın coşkusunu da muharremin acısını da hep birlikte yaşıyoruz. Bu sofralarda olduğu gibi birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel