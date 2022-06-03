Yenimahalle'de Yaz Okulları Başlıyor - Haberler

Yenimahalle Belediyesi'nin yaz tatilini Ankara'da geçirecek olan çocuklar için düzenlediği yaz okullarına kayıt almaya başladı. Başvurular 1-20 Haziran 2022 tarihleri arasında Gazi Mustafa Kemal Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Yoğun eğitim dönemi sonrası öğrencilerin yaz tatilini kendilerini geliştirerek ve eğlenerek geçirmeleri için yaz okulu düzenleyen Yenimahalle Belediyesi'nde, spor kulübü bünyesinde eğitimler yaz boyu devam edecek.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü yaz okulu eğitimleri, 20 Haziran-25 Temmuz 2022 ve 27 Temmuz–22 Ağustos 2022 tarihleri arasında 2 dönem olarak gerçekleştirilecek.

11 AYRI BRANŞTA YAZ OKULU

Hafta içi günlerini kapsayacak şekilde düzenlenen yaz okulu programında 4-10 yaş aralığı için bale ve jimnastik branşlarında eğitimler verilecek. 7-14 yaş aralığında bulunan Yenimahallelilere ise basketbol, voleybol, hentbol, halk oyunları, masa tenisi, kick boks, taekwondo branşlarında yaz okulu eğitimi verilecek.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenecek yaz okulunda bu yıl ilk kez alanında uzman spor eğitmenlerince 8-14 yaş aralığındaki çocuklara okçuluk eğitimleri de verilecek. 11 ayrı branşta eğitimlerin verileceği yaz okulunda futbol branşının başvuruları ve çalışmaları ise Ali Öcal Batıkent Semt Stadı'nda yapılacak.

YENİMAHALLE ÇOCUKLARI SPORA DAVET EDİYOR

Çocukların ve gençlerin spor faaliyetlerine katılımını arttırmak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılacak olan Yenimahalle Belediyesi yaz okulları için 344 09 71, futbol branşı için 250 64 44 numaralı telefondan gerekli bilgi alınabilecek.

ANKA / Yerel