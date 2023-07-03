Yenimahalle Belediyesi'nden Cumhuriyetin 2'nci Yüzyılına Özel Proje

Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyetin 100’üncü yılını, ilçe tarihinin en büyük yatırımları olan 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi ve 100.Yıl Cumhuriyet Parkı ile taçlandıracak.

Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılını, ilçe tarihinin en büyük yatırımları olan 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi ve 100.Yıl Cumhuriyet Parkı ile taçlandıracak.

Açılışlarının Cumhuriyet'in yeni asrının kutlanacağı 29 Ekim 2023 tarihinde yapılması hedeflenen inşaatları denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

100.Yıl Cumhuriyet Akademisi'nde gençlere çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim vereceklerini belirten Başkan Yaşar, "Akademi, robot teknolojisi ve kodlama atölyeleri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atölyeleri, etüt merkezleri, endüstriyel tasarım atölyesi, sanat tasarım atölyeleri, enerji ve çevre atölyeleri, meslek edindirme atölyeleri, dron pilotluğu atölyesi, 24 saat açık kütüphane, dijital kütüphane, konferans ve toplantı salonları ile 18 bin 500 metrekare alanı kapsayacak. Akademinin bahçesi amfi tiyatro şeklinde olacak. Gençler burada sanatı, müziği, dansı konuşacak, düşüncelerini özgürce paylaşacak" dedi.

49 BİN 960 METREKARELİK PARK

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını açılışlarla coşkuyla kutlayacaklarını da sözlerine ekleyen Yaşar, "100.Yıl Cumhuriyet Parkı, 49 bin 960 metrekare proje alanına sahip. Parkın içerisinde basketbol sahası, tenis kortu, bisiklet yolu, egzersiz alanı, çocuk oyun alanı olacak. Ayrıca giriş meydanında dev bir anıt, 4 adet devasa labirent bahçe ve Cumhuriyet devrimlerini anlatan kompozisyonlu heykeller bulunacak. Cumhuriyet'in ilk yüzyılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı hayal ettiğimiz gibi sevinçle ve coşkuyla karşılayacağız" diye konuştu.