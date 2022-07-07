Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, Kurban Satış ve Kesim Alanını Ziyaret Etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara'nın en modern kurban satış ve kesim yerlerinden biri olan Yakacık'ta bayram öncesi denetim yaptı. Bayram boyunca herhangi bir aksaklık yaşanmaması için zabıta, güvenlik, temizlik ve sağlık ekiplerine uyarılarda bulunan Yaşar, vatandaşa yardımcı olmaları konusunda da talimat verdi.

Tek tek kurban çadırlarını gezerek, Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen kurban satıcılarıyla sohbet eden Yaşar, kurbanlık fiyatları ve satışlar hakkında bilgi aldı.

6 NOKTADA KESİM

Kurban almak için alanda bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek hal hatır soran Başkan Yaşar, kurban alırken ve keserken sağlık koşullarının ve hijyenin çok önemli olduğunu hatırlattı. Yaşar, "Her kurban bayramında sokak aralarında, kapı önlerinde, parklarda yani sağlıksız ortamlarda hala kurban kesen vatandaşlarımız var. Ama biz buna Yenimahalle'de kesinlikle izin vermiyoruz. Bilindiği üzere Yakacık, Yenimahalle'nin en büyük kurban satış ve kesim alanıdır. Buranın dışında 5 noktada daha kesim alanımız var. Yakacık Kurban pazarının yanı sıra Batıkent Andaç, Batıkent Turgut Özal, Şentepe, Çamlıca ve Demetevler pazar yerinde vatandaşlarımız rahatlıkla kurbanlarını kesebilecek" dedi.

YENİMAHALLE'DE ALICILARIN İÇİ RAHAT

Belediye'nin Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından hayvanların tüm sağlık kontrollerinin yapıldığını da aktaran Yaşar, "Alıcıların içi rahat olsun. Hayvanların tüm sağlık kontrolleri, gebe olup olmadıkları veterinerlerimiz tarafından kontrol ediliyor. Belediyemizin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurbanların taşındığı kamyonlar dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda kurbanlıklar otomatik kesim alanımızda 5 dakika içerisinde vatandaşlara kesilip teslim edilebiliyor. Tek amacımız vatandaşlarımızın temiz, hijyenik, sıkıntısız, dini vecibelere uygun bir şekilde Kurban Bayramı geçirmesi" diye konuştu.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ KURBAN PAZARINA DA YANSIDI

Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye oranla ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Yaşar, "Bu yıl hayvan sayısı az, Yakacık'ın çadır kapasitesi 300 ancak şu anda 191 çadırımız var. Hayvancılığın girdi maliyetleri ile nakliye ücretlerindeki artış geçen seneye göre, kurbanlık fiyatlarını etkiledi" dedi.

ANKA / Yerel