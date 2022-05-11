Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde annelere özel etkinlik

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Sincan Belediyesi Yenikent Anne- Çocuk Oyun Evi'nde "Anneler Günü" etkinliği düzenlendi. Keyifli bir kahvaltının ardından çocuklar anneleri için hediyeler hazırladı. Sincan Belediyesi de annelere karanfil ve sertifika takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Sincan Belediyesi'nin Anne- Çocuk Oyun Evleri'nde minikler keyifli vakit geçiriyor. Her gün birbirinden eğitici ve eğlenceli faaliyetlere katılan çocuklar, anneleriyle oyun oynayıp spor yapıyorlar. Yenikent'te bulunan Anne Çocuk Oyun Evi bahçesi bu kez anneler için süslendi. Anne ve çocuklar "Anneler Günü" münasebetiyle kahvaltılı etkinlikte keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar annelerine kendi elleriyle yaptıkları hediyelerini verirken, Sincan Belediyesi de karanfil ve sertifika takdim etti. Eğlenceli oyunların da oynandığı etkinliğin ardından anne ve çocuklar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anneler, "Her zaman olduğu gibi bu özel günde de bizlere ve çocuklarımıza unutulmayacak bir gün yaşattılar" diyerek, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi öğretmenleri ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel