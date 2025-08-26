Yenigüler Köyü Sakinleri, Ulaşım Sorununu İmece ile Çözmeye Çalışıyor

Sinop'un Yenigüler köyü sakinleri, yıllardır bekledikleri ulaşım sorununu çözmek için imece usulüyle 1,5 kilometrelik beton yol çalışmasına başladı. Köy muhtarı, gurbetçilerin destek verdiğini ve köydeki herkesin bu projeye katkıda bulunduğunu belirtti.

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Yenigüler köyü sakinleri, yıllardır çözüm bulamadıkları ulaşım sorununu kendi imkanlarıyla aşmak için kolları sıvadı. İl Özel İdare'den sonuç alamayan köylüler, 1,5 kilometrelik beton yol yapımına imece usulüyle başladı.

Devlet desteği olmadan imece kültürüyle

Çalışmalara öncülük eden Köy Muhtarı Muhammet Ün, "Köylümüzle el ele verdik, 'artık yeter' dedik ve yola çıktık. Devlet desteği almadan, tamamen kendi imkanlarımızla bu projeye başladık. Gurbetçilerimiz bizleri yalnız bırakmadı, köydeki kardeşlerimiz gece gündüz çalıştı. Bu hizmetin tek bir amacı var: Yenigüler'e hizmet etmek" dedi.

80 yaşını aşanlar da kürek salladı

Yol çalışmasında en dikkat çeken detaylardan biri de 80 yaşını aşan köy sakinlerinin dahi gönüllü olarak çalışmalara katılması oldu. Kürek sallayıp harç karan büyükler, imece kültürünün gücünü gösterdi. Muhtar Ün, "Bu yol sadece betonla değil, alın teriyle, gönül emeğiyle yapılıyor. 80 yaşındaki dedelerimiz, ninelerimiz dahi 'Ben ne yapabilirim?' diyerek işe katılıyor. Böyle bir birliktelik her zaman görülmez" diye konuştu.

Yapılan yol sayesinde taşımalı eğitimde yaşanan servis problemi de çözüme kavuşuyor. Öğrencilerin artık okullarına daha güvenli ve rahat şekilde ulaşabilecekleri belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
