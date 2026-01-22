Haberler

Devlet Memurları Sendikası Başkanı Cengiz: "Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği ciddi bir huzursuzluğa yol açtı"

Devlet Memurları Sendikası, yeni Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği'nin uygulamaya konulmasının ardından vergi dairelerinde ciddi huzursuzluk olduğunu belirtti. Sendika, yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtığını açıkladı.

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz, "Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, vergi dairelerinde görev yapan müdür, müdür yardımcısı ve gelir uzmanları arasında ciddi bir huzursuzluğa yol açtı" dedi.

Devlet Memurları Sendikası, Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği'yle ilgili 7 Ocak'ta vergi dairesi müdür ve müdür yardımcıları ile gelir uzmanlarınca gerçekleştirilen çalışma sonucu hazırlanan raporu açıkladı. Hazırlanan raporda vergi dairelerinde yürürlüğe konulan yeni mevzuat düzenlemesiyle idari süreçlerde ciddi aksamalar yaşandığı, bu durumun kurumların faaliyetlerini önemli ölçüde yavaşlatarak, hizmetlerin neredeyse durma noktasına gelmesine yol açtığı ifade edildi.

"Bu yönetmelik yıllar içinde inşa edilen kariyer personel rejimine yönelik bir tehdittir"

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz, yeni yönetmeliğin vergi dairelerinin fonksiyonel yapısıyla uyuşmadığını belirterek, "7 Ocak'ta alanında uzman müdürlerimiz, gelir uzmanlarımız ve hukuk danışmanlarımızla masaya oturduk. Gördük ki bu yönetmelik sadece bir kağıt parçası değil, yıllar içinde inşa edilen kariyer personel rejimine yönelik bir tehdittir. Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, vergi dairelerinde görev yapan müdür, müdür yardımcısı ve gelir uzmanları arasında ciddi bir huzursuzluğa yol açtı. Vergi dairesi çalışanlarımızın emeğini ve liyakatini korumak bizim kırmızı çizgimizdir. Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğünün durdurulması ve tamamen iptali için Danıştay'da davamızı açtık. Devletin vergi toplama kapasitesini ve personelinin huzurunu bozacak bu düzenlemeden dönülene kadar mücadelemiz sürecektir" ifadelerine yer verdi.

Sendika, hazırlanan raporun Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına resmi bir idari itiraz başvurusu olarak sunulduğunu, raporda yönetmeliğin vergi dairesi işleyişindeki verimliliği düşüreceği ve uzmanlaşmayı engelleyeceğinin vurgulandığını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
