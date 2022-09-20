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Yenidoğan, "Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk" köşesine konuk oldu

Yerel Haberler

Yenidoğan, 'Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk' köşesine konuk oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yenidoğan, TRT GAP Radyosu'nda "Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk" köşesine konuk oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yenidoğan, TRT GAP Radyosu'nda "Mezopotamya Altın Topraklarda Yolculuk" köşesine konuk oldu.

Yenidoğan, "Müslümanların Kilis'i Fethi" başlığı altında, Orta Çağ'da Kilis'in bulunduğu coğrafyanın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi. Orta Çağ'da suğür ve avasım olarak adlandırılan ve Kilis'i de kapsayan bölgenin hem Bizans hem de İslam dünyası açısından öneminden bahsetti.

Hz. Ömer tarafından Şam bölgesinin fethi için Aşere-i Mübeşşere'den olan ünlü kumandan Ebü Ubeyde B. Cerrah'ın görevlendirildiğini ifade eden Yenidoğan; bu süreçte Hz. Peygamber'in, Allah'ın kılıcı ve askeri anlamına gelen "Seyfullah" unvanı verdiği meşhur kumandan Halid b. Velid'in de görev yaptığını anlattı.

Yenidoğan, Ebu Übeyde önderliğinde Halep ve Antakya'nın fethinden bahsettikten sonra Ma'arratu Masrin'ın ele geçirilmesiyle Kilis'in fethi için uygun ortamın oluştuğundan bahsetti. Yenidoğan, Ardından İslam ordusunun, 15/636 yılında Kilis'e girerek halk ile sulh yaptığını ve akabinde Anadolu'nun içlerine kadar uzanan bütün Kilis topraklarına hakim olduğunu anlattı.

Konuşmasına Kilis'in idaresinin Selman b. Rabia el-Bahili'ye bırakıldığı dönemle devam eden Yenidoğan, son olarak "Kilis" isminin nereden geldiğinden bahsederek sözlerini tamamladı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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