Haberler

Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Karayiğit mazbatasını Erbakan'dan aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanı Karayiğit mazbatasını Erbakan'dan aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serkan Karayiğit, Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığı görevine getirildi. Genel Merkez'de düzenlenen törende mazbatasını Genel Başkan Fatih Erbakan'dan alan Karayiğit, teşkilatlanma ve saha çalışmalarını ileriye taşıyacağını belirtti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Yeniden Refah Partisi Osmaniye İl Başkanlığı görevine Serkan Karayiğit getirildi. Atamanın ardından düzenlenen mazbata töreni, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Taze başkan Karayiğit, mazbatasını Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın elinden aldı.

Genel Başkan Fatih Erbakan'dan mazbatasını alarak resmi olarak görevine başlayan Karayiğit, partinin Osmaniye'deki teşkilatlanma ve saha çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedeflediğini belirtti. Teşkilat mensuplarıyla birlikte Osmaniye halkına ve partinin ilkelerine hizmet etmek için azimle çalışacaklarını vurguladı. Serkan Karayiğit'in, önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulunu açıklayarak il düzeyindeki yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

?

Kaynak: ANKA
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi! Tarzı şaşırttı

Dünyaca ünlü yıldız 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Hesaplarda 8,5 milyar lira çıktı

Yasa dışı bahis çetesine jandarma darbesi! Para hareketi inanılmaz
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü spiker hakkında soruşturma başlatıldı!

Strafor köpük kasasının fiyatı palamuttan 3 kat pahalı

Karadeniz fıkrası gibi! Esnaf bu hesabın içinden çıkamadı
Beyoğlu'nda park yüzünden çıkan kavga kamerada: 'Öldürülmesi gerekiyorsa öldürürüz'

'Birbirimizi mi öldürelim' dedi, aldığı cevap kan dondurdu
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti

Hâkim de bunu yaparsa! "Kamera açıp cinsel organını gösterdi"
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi

Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi