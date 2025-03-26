Yenice'de 3 Bin Kişilik Gençlik Şöleni ve İftar Programı Düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Müftülük tarafından gençlerin manevi gelişimini desteklemek ve Ramazan ayının birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla 3 bin kişinin katılım sağladığı "Gençlik Şöleni ve İftar Programı" düzenledi.

Yenice İlçe Müftülüğü tarafından Kapalı Pazar Yeri'nde, "Gençlik Şöleni ve İftar Programı" düzenledi. Programa, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Jandarma Komutanı Veysel Erbay, İlçe Müftüsü Baki Gümüş, Mesut Akdeniz, daire müdürleri, siyas parti temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, teravih namazlarına düzenli katılım sağlayan, 40 Hadis Yarışmasında dereceye giren, Camiler Arası Futbol Turnuvasına katılım sağlayan gençler ödüllendirildi. Semazen gösterisi ve iftar sofrasıyla Ramazan'ın manevi atmosferi yaşatıldı. Etkinlik alanında çocuklar için yüz boyama aktiviteleri düzenlenirken geleneksel tatlardan Osmanlı macunu ve pamuk şekeri ikram edildi. Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, programa katılan şehit ailelerine Kuran-ı Kerim ve plaket hediye etti.

Yenice ilçe Müftüsü Baki Gümüş, "Yenice ilçe Müftülüğü olarak 'Teravihte buluşuyoruz Hediyemize Kavuşuyoruz' projesi başlattık. Bu projenin maksadı öğrencilerimizi ramazan ayı etkinliğinde camide bir arada tutabilmek ve Ramazan'ı hissettirebilmek. Bu günüde o camiye gelip bu projeye sahip çıkan öğrencilerimizi ağırlamış olduk. 500 kadar öğrencimiz Yenice'de genel itibarı ile bütün camilerimize gelmiş, hocalarımıza adını yazdırmıştır. Bizde bugün hayır sahiplerinin verdiği hayırları kendilerine ödül olarak burada kendilerine takdim ettik. Ödül töreni olarak öğrencilerimiz velileri ile geldiler. Velilerimizi ayrı iftar buluşması olarak bir kısımda ağırladık. Kendi öğrencilerimizi de gençlerle bir arada kaynaşması adına Gençlik İftar Buluşması yazısı adı altında özel bir alanda ağırlamış olduk. Şu an 3 binin üzerinde bir misafirimiz ile gençlik şölenini, ödül törenini hep birlikte güzel doyasıya yaşadık" dedi. - ÇANAKKALE