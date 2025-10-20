Haberler

Yenice Mahallesi'nin Tek Kadın Muhtarı Ülkü Gürlek Erbaş, İkinci Yılını Geride Bıraktı

Yenice Mahallesi'nin Tek Kadın Muhtarı Ülkü Gürlek Erbaş, İkinci Yılını Geride Bıraktı
Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde muhtarlık görevini sürdüren Ülkü Gürlek Erbaş, 14 mahalle arasında seçilen tek kadın muhtar olarak, mahalle halkıyla birlikte çalışmalara imza atıyor. Görevinde ikinci yılını dolduran Erbaş, mahalle sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kırşehir'in en büyük mahallesi olan Yenice Mahallesi'nde muhtarlık görevini sürdüren Ülkü Gürlek Erbaş, 14 mahalle arasında seçilmiş tek kadın muhtar olarak görevinde 2. yılını geride bıraktı.

Görev süresi boyunca mahalle halkıyla iç içe çalışmalara imza atan Ülkü Gürlek Erbaş, muhtarlığın şahsi bir makam olmadığını belirterek, "Ben değil, mahallem muhtar. Biz birlikte karar veriyor, birlikte çözüm arıyoruz. Mahallemizin sorunlarını ilgili kurumlara iletmek, çözüm aramak ve takipçisi olmak görevimiz" dedi.

Kadın muhtar olarak görev yapmanın kendisine ayrı bir sorumluluk yüklediğini ifade eden Erbaş, en büyük desteği ise mahalledeki erkeklerden aldığını söyledi. Mahalle sakinlerinden Tufan Şimşek, kadınların bulunduğu yerlerde düzenin bozulmadığını belirterek, "Kadınların olduğu yerde arsızlık, hırsızlık olmaz. Muhtarımızın da mahalleye kattığı bu huzuru hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Bir diğer mahalle sakini Hüseyin Temur ise muhtarın çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Muhtar Ülkü, mahallemizin sorunlarıyla yakından ilgileniyor, biz de yapılan hizmetlerden dolayı kendisinden memnunuz" diye konuştu.

Yenice Mahallesi, Kırşehir'in hem nüfus hem de yüzölçümü açısından en büyük mahallesi olma özelliğini taşıyor. Ülkü Gürlek Erbaş, "31 Mart seçimlerinde mahallede 12 kişi muhtar olabilmek için yarışmıştı" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
