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Yeni Yıl Moral Ziyareti: Kaymakam Kaya Ekiplere Destek Verdi

Yeni Yıl Moral Ziyareti: Kaymakam Kaya Ekiplere Destek Verdi
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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yeni yıl gecesi görev başında olan güvenlik ekiplerine moral ziyareti yaparak onların yeni yılını kutladı ve güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, yeni yıl gecesi boyunca görev başında olan ekiplere moral ziyareti gerçekleştirdi.

Kaymakam Kaya, karakol ve 112 Acil Sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yıl dileklerini iletti. Ardından ilçenin eğlence merkezlerinden yat limanı ve barlar sokağında alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gecede, nöbet tutan kolluk kuvvetleri ve vatandaşlarla birebir ilgilenen Kaymakam Kaya, yeni yıl tedbirlerinin önemine dikkat çekti.

Eğlence mekanlarında yoğun güvenlik önlemleri alınması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, Kaymakam Kaya'nın sahadaki ekiplerle yakından ilgilenmesi takdir topladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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