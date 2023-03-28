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Yeni Türkiye Partisi seçime kendi isim ve logosu ile girecek

Yerel Haberler

Yeni Türkiye Partisi seçime kendi isim ve logosu ile girecek

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Kimseye mecbur değiliz" sloganı ile seçimlere tek başına katılma kararı aldı.

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Kimseye mecbur değiliz" sloganı ile seçimlere tek başına katılma kararı aldı.

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz 14 Mayıs seçimleri öncesi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Cumhur ve Millet İttifakları'na dahil olmadan vatandaş için bir alternatif olacaklarını ifade ederek, "Bu seçimlere kendi isim ve logomuzla müstakil olarak katılacağız. Hiçbir ittifakın parçası değiliz. Milletvekilleri genel seçiminde bütün illerimizden göstereceğimiz adaylarla halkımıza bir başka bir alternatif sunacağız. Yeni Türkiye Partisi olarak bu seçimlerden bir umut olarak doğabilmeyi planlamaktayız. Halkımızın sesi olmak için yola çıkıyoruz. Bizim seçim sloganımız açık ve net " Biz size mecbur değiliz" bu sloganla seçim kampanyamızı başlatacağız. Halkımızı Yeni Türkiye için, Yeni Türkiye Partisi'ne destek olmaya davet ediyoruz. Milletvekili aday başvuru sayımız bu seçimlere katılmamız için son derece cesaret verici bir rakama ulaşmıştır. Teveccüh gösteren vekil aday adaylarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Türkiye bu seçimlerde bir sürprize, son derece hayırlı bir sürprize kavuşacaktır" dedi. - İSTANBUL

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Reyiz Yılmaz Türkiye Partisi 14 Mayıs Türkiye Yerel Haberler

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