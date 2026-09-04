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Eskişehir'de Öğrenci Yurtlarında Yeni Sezon Hazırlıkları

Eskişehir'de Öğrenci Yurtlarında Yeni Sezon Hazırlıkları
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yeni sezon öncesi öğrenci yurtlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları başlattı. Öğrencilerin daha modern, temiz, güvenli ve konforlu bir ortamda yaşamaları için tüm eksikliklerin titizlikle giderildiği belirtilen açıklamada, 'Gençlerimizin kendilerini evlerinde hissedeceği yaşam alanları oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Eskişehir'de yeni sezon öncesi öğrenci yurtlarında çalışmalar devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, yeni sezon başlamadan önce öğrenci yurtlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Gençlerin daha modern, temiz, güvenli ve konforlu ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yurtlardaki tüm eksiklikler titizlikle gideriliyor. Müdürlük yetkilileri tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gençlerimizin kendilerini evlerinde hissedeceği yaşam alanları oluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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