Haberler

YENİ Parti Milletvekili Derici: 'Milletin Nezdinde Bu Yasa Soru İşaretleriyle Dolu'

YENİ Parti Milletvekili Derici: 'Milletin Nezdinde Bu Yasa Soru İşaretleriyle Dolu'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kullandığı "ret" oyuna ilişkin, "Milletin nezdinde bu yasa soru işaretleriyle dolu olduğu için bunu göstermemiz gerekirdi" dedi.

(MUĞLA) - YENİ Parti Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun için Teklifi'ne ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kullandığı "ret" oyuna ilişkin, "Milletin nezdinde bu yasa soru işaretleriyle dolu olduğu için bunu göstermemiz gerekirdi" dedi.

Derici, YENİ Parti Bodrum İlçe Örgütü tarafından düzenlenen toplantının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Derici, bir soru üzerine, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne "ret" oyu vermesinin yeni nesil siyaset anlayışının bir göstergesi olduğunu söyledi.

YENİ Parti'nin demokrasi iddiasının gereğini oylamada gösterdiğini belirten Derici, milletvekillerinin tabanın ve seçmenin görüşlerini yansıtması gerektiğini ifade etti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "evet" oyu kullandığı yasa teklifine kendisinin "ret" oyu vermesine ilişkin konuşan Derici, "Bu bir milli mesele. Milli meselelerle ilgili konularda genel başkanın, ülkeye barışın gelmesini ve örgütün kendisini feshetmesini genel başkan ve yönetim iradesi olarak desteklemesi önemli. Fakat milletvekilleri olarak bizler tabanın sesi, milletin vekilleri olduğumuz için milletin nezdinde bu yasa soru işaretleriyle dolu olduğu için bunu göstermemiz gerekirdi" dedi.

"YENİ PARTİ, KÖRÜ KÖRÜNE BİR LİDER PARTİSİ DEĞİLDİR"

YENİ Parti'nin demokratik bir irade anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Derici, "YENİ Parti körü körüne bir lider partisi değildir. Bunun bir demokrasi iradesi olduğunu, halkta da karşılığını görüyoruz. Önümüzdeki süreç bunu gösterecektir. Ülkede hiçbir konuda demokrasinin olmamasına, hukukun üstünlüğünün bulunmamasına, adaletin olmamasına çok alıştık. Ama demokrasi böyle bir şey. YENİ Parti geleceğin partisi, umudun partisi; bu ülkede iktidarı değiştirecek olan halkın partisidir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız

Trump’ın hedefinde bu kez o ülke var: Fena halde bombalarız
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf! Bir de video çekmiş

Tartıştığı kadını 5. kattan atan caniden kan donduran itiraf
İBB davasında yeni gelişme: İmamoğlu savunma yapacak

İBB davasında yeni gelişme! Talep İmamoğlu'ndan geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinop Belediyesi’nde 15 milyonluk Yuvam’a 2 liralık kira: İşletmenin mali sonucu açıklanmadı

Bu nasıl iş? Milyonlarca liraya yeniledi, 2 liraya kiraladı
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu

Pervin Buldan'dan faili meçhul cinayetler için başvuru
Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Tartışmalara son noktayı koydu
Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı

Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

Kerem'den eleştirilere karşı olay cevap