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YENİ Parti Marmaris'te 27 Eylül'de ilçe başkanı seçimi için sandık kuruyor

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YENİ Parti Marmaris'te 27 Eylül'de ilçe başkanı seçimi için sandık kuruyor
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YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı'nda üyeler 27 Eylül Pazar günü sandık başına giderek ilçe başkanını belirleyecek. Yaklaşık bin 900 üyeye ulaşan teşkilatta turizmci Ali Bedir, Kurucu İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ve Mimar Özge Zaimoğlu Şinik adaylıklarını açıkladı.

(MUĞLA) - YENİ Parti, yaklaşık bin 900 üyeye ulaşan teşkilatta üyeler, 27 Eylül Pazar günü ilçe başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Turizmci Ali Bedir'in ardından Kurucu İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ve Mimar Özge Zaimoğlu Şinik de adaylıklarını açıkladı.

YENİ Parti Marmaris İlçe Başkanlığı'nda gözler 27 Eylül Pazar günü yapılacak seçime çevrildi. Yaklaşık bin 900 üyeye ulaşan teşkilatta üyeler, ilçe başkanlığı için oy kullanacak. 27 Eylül'de üyelerin doğrudan katılımıyla ön seçim yapılması, resmi ilçe kongresi sürecinin ise ekim ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.

ÜÇ İSİM ADAYLIĞINI AÇIKLADI

İlçe başkanlığı yarışında, ilk resmi adaylık açıklaması, turizmci ve Kurucu İlçe Başkan Yardımcısı Ali Bedir'den geldi. Bedir, 18 Eylül'de parti binasında düzenlediği toplantıyla adaylığını açıkladı. Bedir, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Marmaris'te saha çalışmalarını güçlendirecek bir yönetim anlayışı hedeflediğini söyledi.

YENİ Parti'nin, Marmaris'teki kuruluş sürecini yöneten Pelin Özbozdağ da ilçe başkanlığı için adaylığını açıkladı. Özbozdağ'ın Kurucu İlçe Başkanlığı görevi ağustos ayında onaylanırken, partinin ilk kurucu yönetimi de onun başkanlığında oluşturuldu.

İlçe başkanlığı için adaylığını açıklayan bir diğer isim ise Mimar Özge Zaimoğlu Şinik oldu. Şinik, adaylık açıklamasında ortak akıl, katılımcılık ve örgütlenme vurgusu yaptı.

Kaynak: ANKA
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