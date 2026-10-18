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Yeni Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ön seçiminde en yüksek oyu Mehmet Berk aldı

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Yeni Parti Diyarbakır İl Başkanlığı ön seçiminde en yüksek oyu Mehmet Berk aldı
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Yeni Parti'nin Diyarbakır İl Başkanlığı için 17 ilçede düzenlediği ön seçim tamamlandı. İl Başkanlığı için en yüksek oyu Mehmet Berk aldı; Berk, 23 Ekim'de Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacak kongrede aday olacak.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Yeni Parti'nin Diyarbakır İl Başkanlığı için 17 ilçede gerçekleştirdiği ön seçim tamamlandı. Yapılan oylamada, İl Başkanlığı için en yüksek oyu Mehmet Berk aldı.

Yeni Parti'nin Diyarbakır İl Başkanlığı için 17 ilçedeki ön seçimi tamamlandı.

Parti üyelerinin ilçe başkanlıklarında kurulan sandıklarda oy kullandığı ön seçimin ardından Mehmet Berk, üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak, ön seçimden çıkan isim oldu.

Yeni Parti'nin Diyarbakır Birinci Olağan Kongresi, 23 Ekim'de saat 10.00'da, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi'nde (Sezai Karakoç Kültür Merkezi) yapılacak. Mehmet Berk, Kongre'de İl Başkanlığı için aday olacak.

Kaynak: ANKA
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