"Yeni nesil mesleki eğitimde genç kadınlar" projesi başladı

Adıyaman Belediyesi, kadınlara istihdam sağlamak amacıyla "Yeni nesil mesleki eğitimde genç kadınlar" projesini başlattı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu kez kadınların istihdam edilebilmesi için büyük bir projeye imza attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı'nın finansal desteğiyle Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülen "Yeni nesil mesleki eğitimde genç kadınlar" projesi başvuruları başladı.

Eğitim hayatını tamamlamış ya da yarıda bırakmış ve herhangi bir işte çalışmayan 15-29 yaş arası genç kadınların başvuru yapabileceği ve toplamda 200 kişilik kontenjana sahip olan proje çerçevesinde kurs süresince günlük 10 avro harçlık verilirken kurs bittiğinde ise 4 aylık bir iş arama süresinde aylık 50 avro harçlık verilmeye devam edilecek.

Başvuru yapmak isteyen kadınların 0546 560 67 26 veya 0507 981 62 62 numaralı telefonları arayarak başvuru yapmaları gerekiyor. - ADIYAMAN